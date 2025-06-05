В Анапе построят 67 км велодорожек для снижения трафика

Сеть велодорожек свяжет центр Анапы с Витязево, Анапской и Сукко. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект предусматривает развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры как части туристского каркаса городской территории. В мэрии рассчитывают, что создание веломаршрутов поможет снизить транспортную нагрузку в курортный сезон и сократить объемы вредных выбросов в атмосферу.

По данным администрации, общая протяженность сети составит 67 км. Велодорожки пройдут вдоль Пионерского проспекта, включая участок действующей велотрассы, и соединят центральную часть Анапы с Витязево, станицей Анапской и селом Сукко. Проектом предусмотрены как отдельные дорожки, так и выделенные велополосы.

Ранее, в 2024 году, власти ограничили использование средств индивидуальной мобильности на ул. Набережной. Запрет не касается личных СИМ граждан и был введен в целях повышения безопасности.

Анна Гречко