На вокзале в Ростове задержали дебошира с подозрением на наркотическое опьянение
В Ростове полицейские задержали 40-летнего жителя Северной Осетии, незаконно проникшего на территорию главного автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Ростовской области.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
По информации правоохранителей, задержанный с признаками отравления и ушибами миновал зону досмотра, сопротивлялся сотрудникам транспортной безопасности и оскорблял их. После задержания дебошира отправили на медосвидетельствование в наркологический диспансер.
«Для установления всех обстоятельств произошедшего транспортными полицейскими были опрошены свидетели и изучены записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении МВД.