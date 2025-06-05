На вокзале в Ростове задержали дебошира с подозрением на наркотическое опьянение

В Ростове полицейские задержали 40-летнего жителя Северной Осетии, незаконно проникшего на территорию главного автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, задержанный с признаками отравления и ушибами миновал зону досмотра, сопротивлялся сотрудникам транспортной безопасности и оскорблял их. После задержания дебошира отправили на медосвидетельствование в наркологический диспансер.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего транспортными полицейскими были опрошены свидетели и изучены записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев