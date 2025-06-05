Донские депутаты выступают за новые правила выкупа аварийного жилья

Законодательное собрание Ростовской области направило в Государственную думу предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере определения выкупной цены аварийного жилья. Инициатива появилась после обращений граждан к депутатам донского парламента.

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Мониторинг, проведенный по поручению председателя регионального парламента, показал существенные расхождения между выкупной ценой в отчетах оценщиков и суммами, установленными судебной экспертизой. Одна из причин несоответствия — отсутствие четких качественных показателей физических характеристик недвижимости, учитывающих техническое состояние объекта, поясняют в сообщении.

«Действующее законодательство предусматривает, что выкупная цена должна не только позволить приобрести новое жилье, но и компенсировать все расходы, связанные с переселением К таким расходам относятся затраты на аренду жилья до покупки другого помещения, переезд, поиск и оформление права собственности на новую квартиру, а также упущенная выгода. Однако размеры этих расходов не имеют четких количественных показателей»,— пояснил председатель ЗС РО.

По словам Александра Ищенко, сложившаяся судебная практика также предусматривает включение в выкупную цену компенсации за непроведенный капитальный ремонт, если на момент приватизации дом нуждался в таком ремонте, но его не выполнили до признания здания аварийным.

Депутаты предлагают внести изменения в Жилищный кодекс России и конкретизировать состав убытков, включив в них компенсацию за непроведенный капитальный ремонт аварийного многоквартирного дома с изымаемым жилым помещением.

Валентина Любашенко