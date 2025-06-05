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Почти как «Оскар»

В Ростове-на-Дону поздравили победителей всероссийского конкурса «Золотой Меркурий»

В конгресс-отеле Don-Plaza состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в сфере предпринимательства «Золотой Меркурий». В торжественной обстановке представителям самых разных направлений бизнеса были вручены 12 статуэток, символизирующих успех в делах и умение добиваться поставленных целей. В 2025 году, впервые за 20 лет существования премии «Золотой Меркурий», Торгово-Промышленная палата Ростовской области учредила собственную региональную номинацию. Она направлеа на поощрение бизнеса, реализующего инициативы в сфере благотворительности, устойчивого развития и культуры. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».

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Вновь созданная специальная региональная номинация «Золотой Меркурий.Смыслы» проводилась по пяти направлениям. В финал вышло 18 компаний

Вновь созданная специальная региональная номинация «Золотой Меркурий.Смыслы» проводилась по пяти направлениям. В финал вышло 18 компаний

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии.

В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии.

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии.

В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии.

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк (в центре) поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал всем участникам конкурса однажды стать финалистами федерального этапа в Москве.

Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк (в центре) поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал всем участникам конкурса однажды стать финалистами федерального этапа в Москве.

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Директор ООО «ВТА-Лайн» Наталья Беседина (справа) вручила руководителю ООО «Адамант Логистика» Светлане Плеховой почетный диплом победителя регионального этапа «Золотой Меркурий» и памятную статуэтку

Директор ООО «ВТА-Лайн» Наталья Беседина (справа) вручила руководителю ООО «Адамант Логистика» Светлане Плеховой почетный диплом победителя регионального этапа «Золотой Меркурий» и памятную статуэтку

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова (вторая слева) также поздравила коллег и участников торжественной церемонии

Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова (вторая слева) также поздравила коллег и участников торжественной церемонии

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

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Вновь созданная специальная региональная номинация «Золотой Меркурий.Смыслы» проводилась по пяти направлениям. В финал вышло 18 компаний

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии.

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии.

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк (в центре) поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал всем участникам конкурса однажды стать финалистами федерального этапа в Москве.

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Директор ООО «ВТА-Лайн» Наталья Беседина (справа) вручила руководителю ООО «Адамант Логистика» Светлане Плеховой почетный диплом победителя регионального этапа «Золотой Меркурий» и памятную статуэтку

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова (вторая слева) также поздравила коллег и участников торжественной церемонии

Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

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