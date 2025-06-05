Почти как «Оскар»
В Ростове-на-Дону поздравили победителей всероссийского конкурса «Золотой Меркурий»
В конгресс-отеле Don-Plaza состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в сфере предпринимательства «Золотой Меркурий». В торжественной обстановке представителям самых разных направлений бизнеса были вручены 12 статуэток, символизирующих успех в делах и умение добиваться поставленных целей. В 2025 году, впервые за 20 лет существования премии «Золотой Меркурий», Торгово-Промышленная палата Ростовской области учредила собственную региональную номинацию. Она направлеа на поощрение бизнеса, реализующего инициативы в сфере благотворительности, устойчивого развития и культуры. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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