Почти как «Оскар»

В конгресс-отеле Don-Plaza состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в сфере предпринимательства «Золотой Меркурий». В торжественной обстановке представителям самых разных направлений бизнеса были вручены 12 статуэток, символизирующих успех в делах и умение добиваться поставленных целей. В 2025 году, впервые за 20 лет существования премии «Золотой Меркурий», Торгово-Промышленная палата Ростовской области учредила собственную региональную номинацию. Она направлеа на поощрение бизнеса, реализующего инициативы в сфере благотворительности, устойчивого развития и культуры. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вновь созданная специальная региональная номинация «Золотой Меркурий.Смыслы» проводилась по пяти направлениям. В финал вышло 18 компаний Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии. Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии. Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк (в центре) поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал всем участникам конкурса однажды стать финалистами федерального этапа в Москве. Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Директор ООО «ВТА-Лайн» Наталья Беседина (справа) вручила руководителю ООО «Адамант Логистика» Светлане Плеховой почетный диплом победителя регионального этапа «Золотой Меркурий» и памятную статуэтку Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова (вторая слева) также поздравила коллег и участников торжественной церемонии Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Следующая фотография 1 / 12 Вновь созданная специальная региональная номинация «Золотой Меркурий.Смыслы» проводилась по пяти направлениям. В финал вышло 18 компаний Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии. Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В этом году донские предприниматели приняли участие в шести номинациях регионального этапа премии. Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области С приветственным словом к участникам встречи обратился министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области В рамках деловой части мероприятия предприниматели обсудили ситуацию в малом и среднем бизнесе региона и поделились опытом Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк (в центре) поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал всем участникам конкурса однажды стать финалистами федерального этапа в Москве. Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Директор ООО «ВТА-Лайн» Наталья Беседина (справа) вручила руководителю ООО «Адамант Логистика» Светлане Плеховой почетный диплом победителя регионального этапа «Золотой Меркурий» и памятную статуэтку Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Вице-президент ТПП Ростовской области Светлана Абдулазизова (вторая слева) также поздравила коллег и участников торжественной церемонии Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области