В Краснодаре около 10 тысяч подростков трудоустроят в пришкольных лагерях

В летний сезон в Краснодаре около 10 тыс. подростков трудоустроят в школьных лагерях. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель главы Краснодара по социальным вопросам Анна Леонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Летние трудовые лагеря делятся на две категории. В школьных лагерях подростки работают два часа, им положено питание раз в день. В среднем за 14 дней они получают около 4 тыс. руб.

Во втором случае подростков трудоустраивают в пришкольные лагеря через Центр занятости населения. Они работают 4 часа в день и в среднем получают 9 тыс. руб. Таким способом в летний сезон трудоустроят еще около 5 тыс. детей.

Алина Зорина