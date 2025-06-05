В краснодарских школах летом будут работать 97 лагерей

В летний период в Краснодаре будут работать 97 лагерей при школах. Сейчас охват детей составляет около 15 тыс. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель главы Краснодара по социальным вопросам Анна Леонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Свою работу пришкольные лагеря начали с 28 мая. Однако, как отметила Анна Леонова, учебные учреждения имеют возможность самостоятельно определить первый день. Разный график начала работ зависит от экзаменов, которые проводятся в школах, и от ремонтных работ. Необходимая для учеников и родителей информация размещается на официальном сайте школы.

В школьных лагерях будет две смены. Также для детей организуют питание дважды в день. Школьники могут пойти в любой пришкольный лагерь в городе, если он не организован в их учебном учреждении.

Кроме того, открыты два муниципальных лагеря — «Ольгинка», расположенный в Туапсинском районе, и «Краснодарская смена» в Анапе. В них отдохнут более 1 тыс. школьников.

По словам Анны Леоновой, этим летом дети также смогут поехать в палаточные лагеря. Они находятся в Северском районе — рядом с лагерем «Дубрава» и в станице Крепостная, где подготовлены специальные площадки, прошедшие проверку и обработку. Отмечается, что школьники могут поехать со своими родителями.

Алина Зорина