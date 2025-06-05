В Ростове почти на 6% увеличили расходы на развитие физкультуры и спорта

В Ростове-на-Дону объем финансирования раздела «Физическая культура и спорт» в 2025 году составил почти 1,47 млрд руб. бюджетных средств, что на 5,8% больше по отношению к прошлому году. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Из этой суммы в 2025 году на проведение спортивных мероприятий планируют потратить 74,4 млн руб., в прошлом году на эти события ушло 70,2 млн руб.

Еще одна часть средств заложена на возведение спортивных объектов. Как писал ранее «Ъ-Ростов», в 2025-2026 годах в левобережной части города планируют завершить строительство ледового катка и двух футбольных полей. Также завершено проектирование двух футбольных полей на территории гребного канала «Дон». Их сдача планируется в 2026-2027 годах.