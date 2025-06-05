Проживание в кубанских отелях и гостиницах за год подорожало на 9%

В Краснодарском крае в мае 2025 года зафиксирован рост цен на размещение в гостиницах и отелях — в среднем на 9% к аналогичному периоду прошлого года. По данным центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость проживания достигла 12 341 руб., при этом количество бронирований сократилось на 6%, статистику приводит Business FM Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Несмотря на снижение среднего чека на 3% в сегменте услуг туроператоров — до 62 453 руб., этот рынок продемонстрировал прирост продаж на 6%. Наибольшую положительную динамику показали товары для активного отдыха: средняя стоимость покупки увеличилась на 10% — до 7 060 руб., при этом спрос на соответствующую продукцию также вырос на 10%.

Вячеслав Рыжков