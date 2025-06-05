В Приангарье задержали девять сторонников экстремистского движения

В Иркутской области задержаны девять участников экстремистской организации. Им предъявлены обвинения в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. Решением суда восемь членов движения помещены под стражу, еще одному избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Как пояснили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, речь идет о движении АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2022-го по май 2025 года 33-летний местный житель привлек восемь знакомых из Черемхова и Черемховского района в запрещенное движение. Фигуранты дела вовлекали в экстремистское движение «лиц, склонных к совершению преступлений», считают правоохранители.

Также, установило следствие, обвиняемые собирали деньги для создания благоприятных условий осужденным, поддерживающим запрещенную субкультуру.

Александра Стрелкова