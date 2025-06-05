На Кубани в двух зонах сменили регоператора по обращению с ТКО

В Староминской и Новороссийской зонах Краснодарского края изменился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщила пресс-служба краевой администрации, функции по обслуживанию территорий переданы ООО «Южный региональный оператор». Новая структура будет заниматься вывозом ТКО в Ейском, Каневском, Староминском, Щербиновском и Кущевском районах, Ленинградском округе, а также в Новороссийске и Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной смены оператора стала низкая эффективность предыдущей компании, не справившейся с заявленными обязательствами. По словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ региона Марии Краснощековой, новый оператор уже начал подготовку к курортному сезону. Она отметила, что в переходный период будет обеспечен усиленный контроль, а профильное министерство окажет необходимое содействие для предотвращения перебоев.

В администрации уточнили, что департамент регулирования цен и тарифов региона утвердил соответствующий тариф, и компания уже приступила к заключению договоров с потребителями. Решение о смене оператора в Новороссийске обсуждалось с марта 2025 года, конкурсная процедура завершилась в установленный срок — не позднее 20 апреля.

Вячеслав Рыжков