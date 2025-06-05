В Липецкой области стартовала кампания по заготовке кормов

В Липецкой области стартовала кампания по подготовке к зимне-стойловому периоду. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, к кошению трав приступили аграрии восьми муниципалитетов.

На сегодня скошено около 4 тыс. га многолетних и однолетних трав. Заготовлено 400 т сена и около 20 тыс. т сенажа. Параллельно с уборкой урожая начнется заготовка еще одного вида грубых кормов и соломы.

«Полевые работы в регионе идут в соответствии с сезонным графиком и погодой. Заблаговременно ко всем этапам подготавливается все необходимое: техника, запчасти, ГСМ и прочее»,— рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ближе к концу лета липецкие аграрии планируют приступить к заготовке сочных кормов и зернофуража. По предварительным оценкам, потребность региона в грубых кормах на предстоящий зимне-стойловый период составляет свыше 300 тыс. т., в сочных кормах — около 400 тыс. т, а в зернофураже — порядка 150 тыс. т.

Ульяна Ларионова