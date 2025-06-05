Нарушения качества масла, сыров и мясных полуфабрикатов выявлены в Приангарье

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия выявило нарушения качества пищевой продукции, производимой и реализуемой на территории Приангарье. Каждая десятая проба, которую с начала года проанализировало ведомство, оказалась с нарушениями.

Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, в ходе мониторинга было отобрано 136 проб продукции. В 14-ти пробах экспертиза показала 27 отклонений от требований технических регламентов и информации, заявленной на маркировке. «Это одна проба мяса птицы (по гистологической идентификации состава) и 13 проб молочной продукции (жирно-кислотный состав молочного жира, наличие растительных жиров и масел в жировой фазе продукта)»,— сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, нарушения обнаружены при исследовании партий «Масло Крестьянское» производства ООО «МСЗ Горно-Алтайск», куриного фарша — ООО «Байкал-МК», творога и сметаны «Сельская буренка» — ООО «Железногорский молочный завод», сыра плавленого «Чуйский» — ООО «Сибирское подворье», сыра полутвердого «Ламсир» — ООО «Болтовский маслосыркомбинат».

Компаниям, допустившим нарушения, объявлены предостережения. В отношении их продукции действия деклараций о соответствии приостановлены, отметили в Россельхознадзоре.

Михаил Кичанов