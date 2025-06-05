Водитель Volkswagen погиб после столкновения с грузовиком на внешнем кольце КАД

Смертельная авария произошла вечером 4 июня на 51-м км внешнего кольца КАД. Водитель Volkswagen влетел в грузовик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погибший следовал на иномарке от Октябрьской набережной к трассе «Кола». По неустановленным причинам водитель допустил столкновение с грузовиком марки FAW с полуприцепом, который остановил в пробке на съезде на «Колу». Это стоило ему жизни, он погиб на месте.

Полиция устанавливает личность погибшего. Правоохранители также ведут проверку по факту аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель за рулем Volkswagen получил тяжелые травмы в ДТП на Ситцевой улице.

Татьяна Титаева