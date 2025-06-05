В Егорлыкском районе обнаружили 660 тонн зараженного амброзией подсолнечника
В Егорлыкском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили партию подсолнечника, зараженного амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Собственнику партии, индивидуальному предпринимателю, объявят предостережение, а 660 т растения лишат жизнеспособности. Отмечается, что зараженные амброзией культурные виды запрещают вывозить за пределы региона и страны. Это связано с тем, что карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе и вызывает стойкие аллергические реакции у людей.