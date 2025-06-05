Южное отделение Российской академии художеств откроют в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону откроется филиал Российской академии художеств. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На базе учебного заведения откроют направления обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Отмечается, что Южное отделение станет третьим филиалом академии в стране. На его размещение на своей территории на протяжении 17 лет также претендовали Ставрополь, Краснодар и Северный Кавказ.

Константин Соловьев