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Южное отделение Российской академии художеств откроют в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону откроется филиал Российской академии художеств. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На базе учебного заведения откроют направления обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Отмечается, что Южное отделение станет третьим филиалом академии в стране. На его размещение на своей территории на протяжении 17 лет также претендовали Ставрополь, Краснодар и Северный Кавказ.

Константин Соловьев

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