Южное отделение Российской академии художеств откроют в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону откроется филиал Российской академии художеств. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На базе учебного заведения откроют направления обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Отмечается, что Южное отделение станет третьим филиалом академии в стране. На его размещение на своей территории на протяжении 17 лет также претендовали Ставрополь, Краснодар и Северный Кавказ.