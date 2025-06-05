Фасад типографии «Молот» в Ростове отремонтируют с сохранением облика

В Ростове фасад здания типографии «Молот» на улице Доваторов отремонтируют, сохранив цветовые решения и отделочные материалы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Уточняется, что такая договоренность достигнута с собственником строения.

«В случае проведения ремонта фасада здания без изменения его облика, цветового решения и используемых отделочных материалов, данный вид работ не требует согласования и получения специального разрешения. Проведение работ поставлено на контроль администрации Советского района города Ростова-на-Дону», — отметили в сообщении.

Типографию построили в 1976-78 годы и за все время существования здания его фасад не подвергался изменению, это привело к «частичному разрушению».

Константин Соловьев