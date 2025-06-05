В Изобильненском округе в ДТП пострадали трое, включая ребенка

В Изобильненском округе при столкновении автомобилей «ВАЗ-2101» и KIA пострадали три человека, включая 9-летнего ребенка. 33-летний житель Труновского округа был доставлен в окружную больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на 289-м км трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь». Водитель «ВАЗ-2101» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA, который поворачивал налево.

В результате аварии 30-летняя водитель KIA и 9-летний пассажир получили травмы, им назначили амбулаторное лечение.

«Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать серьезных травм»,— следует из сообщения.

За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний житель Труновского округа со стажем около двух лет. За это время он 64 раза привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов