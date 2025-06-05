За год в Северной Осетии обновили 66 школ для 30 тысяч учеников

В Северной Осетии завершили обновление 66 школ, создав современные условия обучения для 30 тыс. учеников. Работы проводились в течении года при федеральной поддержке, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего власти планируют капитально отремонтировать 138 школ, что составляет более 70% всех общеобразовательных учреждений республики.

Для привлечения кадров в систему образования введены дополнительные меры поддержки. Молодые педагоги получают надбавку в размере 70% от оклада в первый год работы и 50% — во второй год.

«Только за последний год мы смогли привлечь более 200 молодых учителей в школы»,— рассказал Сергей Меняйло.

С 2025 года работающим студентам педагогических направлений назначена ежемесячная доплата к заработной плате в размере 7 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом количество бюджетных мест в педагогическом колледже увеличилось в четыре раза.

Николай Аксенов