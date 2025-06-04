В Целинском районе ребенок погиб при столкновении легковушки со столбом

На трассе Ростов-Ставрополь в Целинском районе сегодня утром автомобиль Лада Калина столкнулся с опорой линий электропередач. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительной информации, водитель 2001 года рождения не выбрал безопасную скорость из-за чего выехал на обочину, где произошло столкновение со столбом. В результате происшествия от полученных травм скончался пассажир 2025 года рождения. С травмами в больницу доставили водителя и двое пассажиров 2004 и 1974 годов рождения.

Константин Соловьев