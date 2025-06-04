Спасатели собрали 92 мешка мазута со дна моря у берегов Анапы

Спасательные службы собрали 92 мешка мазута со дна моря в районе устья реки Можепсин в Анапе. Они извлекали нефтепродукты вручную и с помощью эжекторных установок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Работы проводились в течение дня неподалеку от берега. На первом этапе операции спасатели с помощью мотопомп удаляли верхний слой песка, который покрывал осевший на дно мазут.

Очистка акватории от нефтепродуктов ведется ежедневно при благоприятных погодных условиях. В общей сложности в Анапе и Темрюкском районе из воды достали более 840 т замазученного грунта.

Алина Зорина