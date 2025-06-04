В Самарской области определили организатора фестиваля на Мастрюковских озерах

В Самарской области с 4 по 6 июля пройдет фестиваля авторской песни на Мастрюковских озерах рядом с железнодорожной платформой имени Валерия Грушина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Организатором музыкального мероприятия будет Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

Как ранее отмечали областные власти, музыкальный фестиваль на Мастрюковских озерах является народным достоянием. Он по традиции соберет бардов и любителей авторской песни.

Андрей Сазонов