В Оренбуржье суд рассмотрит дело в отношении экс-сотрудника железной дороги
Оренбургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника участка производства грузового района станции Меновой двор Оренбургской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Она обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По версии следствия, 15 августа 2024 года обвиняемая незаконно распорядилась, чтобы работники «самостоятельно, в нарушение технологического процесса, при помощи фронтального погрузчика» передвинули груженые углем вагоны. В результате 14 вагонов приведены в неконтролируемое движение с последующим их сходом на железнодорожных путях необщего пользования.
Были повреждены вагоны, здание конторы ПД-7 Орской дистанции гражданских сооружений
и инфраструктура коммунальной организации на общую сумму свыше 17 млн. руб.