В Оренбуржье суд рассмотрит дело в отношении экс-сотрудника железной дороги

Оренбургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника участка производства грузового района станции Меновой двор Оренбургской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Она обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 августа 2024 года обвиняемая незаконно распорядилась, чтобы работники «самостоятельно, в нарушение технологического процесса, при помощи фронтального погрузчика» передвинули груженые углем вагоны. В результате 14 вагонов приведены в неконтролируемое движение с последующим их сходом на железнодорожных путях необщего пользования.

Были повреждены вагоны, здание конторы ПД-7 Орской дистанции гражданских сооружений

и инфраструктура коммунальной организации на общую сумму свыше 17 млн. руб.

Руфия Кутляева