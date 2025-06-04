В Ульяновске сформирована комиссия для контроля над благоустройством

Утвержден состав административной комиссии Ульяновска. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Болдакин. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска

Комиссия призвана усилить контроль над соблюдением правил благоустройства. Ее участники будут следить за содержанием территорий города и добиваться привлечения к ответственности собственников и арендаторов объектов без привлечения института мировых судей.

Комиссией руководит заместитель главы Ульяновска Александр Ермаков. Ее вице-председателем стал замглавы муниципалитета Александр Андреев. Кроме них, в комиссии состоят руководители и начальники отделов профильных подразделений городской администрации.

Георгий Портнов