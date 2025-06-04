В Белой Калитве осудят причастного к травмированию рабочего обвалившейся шахты

В Белой Калитве закончилось расследование дела о травмировании рабочего на обвалившейся шахте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Обвинительное заключение в отношении бывшего начальника участка подземных проходческих работ передано в суд. Дело подозреваемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый, «будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности, не обеспечил безопасное перемещение горнорабочими электродвигателя между участками шахты. В результате допущенных нарушений в августе 2024 года один из рабочих получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью»,— говорится в информации ведомства.

Бывшему начальнику участка предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Ему грозит штраф до 400 тыс. рублей.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, обвал в подземной горной выработке шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе произошел 15 апреля прошлого года. На момент происшествия под землей находились порядка 75 шахтеров, два из них — под завалами. Освободить их удалось на следующий день.

Наталья Белоштейн