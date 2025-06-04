Донские угледобывающие компании обратятся за поддержкой к федеральному центру

Угольные компании Дона обратятся к федеральному центру в условиях снижения цен, удорожания кредитов и увеличения затрат на логистику и страхование грузов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявку подадут на отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря, а также на адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния, реструктуризацию задолженности по кредитам и другие.

В сообщении отмечается, что за последние пять лет донским угольным предприятиям предоставили господдержку на 500 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что угледобывающие предприятия Ростовской области в первые три месяца 2025 года добыли 1,21 млн т угля (на 1,7% больше аналогичного периода 2024 года). Общие запасы разведанных угольных ресурсов в регионе оцениваются примерно в 6,5 млрд т.

Константин Соловьев