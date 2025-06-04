В Адыгее продолжают расследование дела о гибели 10-летней школьницы

В Адыгее продолжается расследование обстоятельств гибели 10-летней школьницы, скончавшейся весной 2023 года после якобы несвоевременно диагностированного сепсиса. По данным «"КП"-Кубань», результаты экспертизы пока не получены, она проводится в рамках уголовного дела

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, 22 марта 2023 года на уроке физкультуры погибшая получила незначительную травму — подвернула ногу, но не отказалась от вечерней тренировки. Ближе к ночи боль усилилась, и родители отвезли ребенка в приемное отделение Красногвардейской районной больницы, где, по словам матери, осмотр был формальным, а диагноз — растяжение. Назначенный компресс не помог, и на следующий день у девочки начались признаки интоксикации: лихорадка, пятна на теле, усилившаяся боль.

Обратившись за помощью в Усть-Лабинскую больницу, родители добились рентгена, на котором выявили перелом. Гипс наложили, но кожные проявления сочли следствием ушиба. 24 марта состояние резко ухудшилось, и Аида умерла в реанимации. Позднее патологоанатом установил, что причиной смерти стал сепсис.

Следственные органы начали проверку сразу после трагедии, однако уголовное дело до сих пор не привело к предъявлению обвинений. Родители выражают опасения, что процесс затягивается, а срок давности может истечь.

Вячеслав Рыжков