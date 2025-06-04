Дмитрий Песков: Украина совершила атаку на Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина совершила атаку на Крымский мост. Его слова приводит «Ъ».

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«Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает», – цитирует издание пресс-секретаря главы государства. По словам господина Пескова, Россия принимает соответствующие меры предосторожности.

Днем накануне, 3 июня, по Крымскому мосту несколько раз перекрывали движение. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков