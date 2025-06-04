В текущем году самарские биологи построят 120 гнездовий для хищных птиц

В этом году в Самарской области планируется построить 120 гнездовий для хищных птиц. «Домики» строятся разные в зависимости от вида птицы. Размещают их в местах, в которых биологи подтверждают наличие гнездовых участков. Об этом сообщает минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Биологи построят 3 гнездовых платформы для степного орла, по 5 гнездовых ниш для филина и сокола-сапсана, 20 ящиков для совки-сплюшки, 15 ящиков для длиннохвостой неясыти. Также сделают 10 ящиков летучим мышам и 60 гнездовых ящиков для пустельги и кобчика.

В министерстве уточняют, что работы по восстановлению численности хищных птиц ведется уже 17 лет. В прошлом году в регионе построили 63 гнездовий. Некоторые из них заселены текущей весной.

Руфия Кутляева