В текущем году самарские биологи построят 120 гнездовий для хищных птиц
В этом году в Самарской области планируется построить 120 гнездовий для хищных птиц. «Домики» строятся разные в зависимости от вида птицы. Размещают их в местах, в которых биологи подтверждают наличие гнездовых участков. Об этом сообщает минприроды региона.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Биологи построят 3 гнездовых платформы для степного орла, по 5 гнездовых ниш для филина и сокола-сапсана, 20 ящиков для совки-сплюшки, 15 ящиков для длиннохвостой неясыти. Также сделают 10 ящиков летучим мышам и 60 гнездовых ящиков для пустельги и кобчика.
В министерстве уточняют, что работы по восстановлению численности хищных птиц ведется уже 17 лет. В прошлом году в регионе построили 63 гнездовий. Некоторые из них заселены текущей весной.