На водных путях и в портах Ростовской области усилили уровень безопасности

Морской совет при правительстве Ростовской области принял решение увеличить безопасность на внутренних водных путях и портах региона. Об этом сообщает пресс-служба регионально министерства транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Приняли решение о необходимости усиления безопасности на внутренних водных путях региона, а также в акваториях морских портов Ростова-на-Дону, Азова и Таганрог»,—говорится в информации.

Помимо этого, морской совет договорился держать на контроле дноуглубительные процедуры на территории региональных судоходных рек и портов.

Наталья Белоштейн