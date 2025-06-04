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На водных путях и в портах Ростовской области усилили уровень безопасности

Морской совет при правительстве Ростовской области принял решение увеличить безопасность на внутренних водных путях и портах региона. Об этом сообщает пресс-служба регионально министерства транспорта.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Приняли решение о необходимости усиления безопасности на внутренних водных путях региона, а также в акваториях морских портов Ростова-на-Дону, Азова и Таганрог»,—говорится в информации.

Помимо этого, морской совет договорился держать на контроле дноуглубительные процедуры на территории региональных судоходных рек и портов.

Наталья Белоштейн

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