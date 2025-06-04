Бастрыкин заслушает доклад о мошенничестве на 14 млн руб. в отношении блокадницы

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о мошенничестве на 14 млн руб. в отношении блокадницы в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным СМИ, 84-летняя жительница блокадного Ленинграда отдала аферистам 14 млн рублей — мошенники убедили ее в необходимости «декларирования средств». Следственными органами ГСУ СКР по Петербургу перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из МВД в собственное производство.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о ситуации и результатах рассмотрения ходатайства органов следствия»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что изобретатель-электротехник из Петербурга передал мошенникам 43,4 млн рублей.

Дарья Астанина