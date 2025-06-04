На Дону объявили штормовое предупреждение на 4-5 июня

В Ростовской области на 4-5 июня объявили штормовое предупреждение из-за дождей, грозы и ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шторм над местностью. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Фото: Шторм над местностью. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

«По данным Росгидромета, в период 13:00 до 15:00 и до конца суток 4 июня, ночью и утром 5 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что июне 2025 года в донской столице ожидают магнитные бури и периоды нестабильной геомагнитной обстановки. Основные всплески активности придутся на 14 июня и 24-25 июня (уровни G1-G2).

Наталья Белоштейн