Александр Моор рассказал о работе правительства с предприятиями в соцсфере

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о совместной работе регионального правительства с предприятиями и вкладе в развитие области в социальном направлении, сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, благодаря совместным программам регионального правительства и компании СИБУР в Тобольске появились новые школы, спортивные объекты, аэропорт, благоустроенные общественные пространства. «На мой взгляд, в этом и заключается настоящая социальная ответственность. Полноценная интеграция в жизнь региона — это сегодня важнейшее условие эффективного развития любой крупной российской компании. Наши ведущие индустриальные партнеры активно работают в данном направлении»,— отметил губернатор.

Он также ознакомился с новой стратегией устойчивого развития СИБУРа до 2030 года: в ее основу легла работа с синтетическими материалами и современными технологиями, в том числе развитие химического рециклинга и этичное применение искусственного интеллекта.

Ранее господин Моор отметил, что региональные меры поддержки бизнеса сохранили «благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат». Объем инвестиций в 2024 году составил 436,7 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2023 году. Всего на поддержку экономики региона в 2024 году власти выделили около 29 млрд руб.

Ирина Пичурина