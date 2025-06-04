Задержанному в Ростовской области наводчику ВСУ вынесли приговор за госизмену

Московский городской суд на основании материалов ФСБ России по Ростовской области вынес приговор уроженцу города Макеевка в ДНР, которого обвиняли в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в донском управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Установлено, что студент одного из московских вузов, лишенный российского гражданства после задержания, сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Зимой 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, студента задержали в Ростовской области на пути из Москвы в Макеевку.

Отмечается, в суде подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом несовершеннолетнего возраста на момент совершения преступления молодой человек приговорен к 6,5 года заключения. Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил приговор без изменения.

Константин Соловьев