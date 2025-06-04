За неправильную парковку жители Ростова заплатили в бюджет около 40 млн рублей

С января по апрель в бюджет Ростова-на-Дону поступило около 40 млн руб. за оплату штрафов за неправильную парковку. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас стоимость платной парковки в Ростове-на-Дону является одной из самых низких среди городов России и составляет 35 рублей.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что парковка на газонах в донской столице может обойтись водителям и собственникам автомобилей в сумму от 4 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Наталья Белоштейн