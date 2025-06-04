Жительница Таганрога лишилась 1,2 млн рублей при покупке авто из-за рубежа

В Таганроге 59-летняя горожанка потеряла 1,2 млн руб., пытаясь приобрести автомобиль из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Оформить покупку на себя таганроженку попросил сын за его счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина связалась с представителем «компании», где с ней обсудили условия покупки. Изучив документы, пострадавшая подписала договор на оказание услуг по подбору автомобиля.

«Продавец сообщил, что необходимо перевести 367 тыс. руб. для таможенного оформления. Женщина выполнила это требование. На следующий день ей позвонили снова: теперь потребовалось внести 433 тыс. руб. в качестве предоплаты за автомобиль и ещё 400 тыс. руб. — якобы на утилизационный сбор»,— рассказали в ведомстве.

Автомобиль обещали доставить через два месяца, однако в этот день женщину вновь попросили перечислить ещё 477 тыс. руб. за якобы государственную пошлину на въезд в Россию. В этот момент женщина заподозрила неладное, выяснила, что такой пошлины не существует, и попыталась объяснить это продавцу. В ответ получила оскорбления. Позже обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Наталья Белоштейн