Пассажирку рейса Сочи – Санкт-Петербург оштрафовали за угрозу поджечь самолет

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск авиакомпании «Победа» к Земфире Глазыриной о возмещении убытков в размере 378 072 руб. 36 коп. Поводом для обращения в суд стали действия ответчицы на борту рейса Сочи—Санкт-Петербург 17 января 2024 года, в ходе которого командир воздушного судна принял решение о посадке в Саратове из-за деструктивного поведения пассажирки, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Согласно материалам дела, ответчице Глазыриной вменяется курение электронной сигареты на борту, агрессивное поведение в адрес пассажиров и экипажа, попытка открыть аварийный выход и угроза поджога воздушного судна. Поведение женщины квалифицировалось как создающее угрозу безопасности полета. Пассажирка, по утверждению представителей авиакомпании, не отдавала себе отчет в происходящем, сопротивлялась действиям экипажа, освободилась от стяжек и ударила другого пассажира.

По решению суда, сумма взыскания включает дополнительные расходы авиакомпании, возникшие вследствие вынужденной посадки и задержки рейса: топливо, наземное обслуживание, лизинговые платежи и оплату труда экипажа. Воздушное судно прибыло в пункт назначения с опозданием на 1 час 33 минуты. После приземления в Саратове пассажирка была передана полиции.

Вячеслав Рыжков