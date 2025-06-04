На Дону на границе с Донбассом расширят пункты пропуска

На границе с Донбассом в Ростовской области отремонтируют и расширят административные пункты пропуска в IV квартале 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Ростовской области — министра транспорта Алену Беликову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Сейчас строители расширяют территории и ведут замену блок-модулей на пункте пропуска АПП Чертково. «На АПП Новошахтинск ведутся работы по увеличению пропускной способности пункта пропуска путем добавления дополнительной полосы с установкой дополнительного инспекционно-досмотрового комплекса и ремонтом покрытия территории пункта пропуска. На территории АПП Донецк выполняются работы по ремонту покрытия территории пункта пропуска»,— отметила Беликова.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что власти Ростовской области уточнили регламент пересечения административной границы с Донецкой и Луганской народными республиками. Теперь все пункты пропуска делятся на три категории по доступности переходов через них для разных групп жителей. Цель — поддержание безопасности.