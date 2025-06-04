Медучреждения Кубани в 2025 году получат 330 единиц оборудования

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о планах по оснащению медучреждений региона в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году по этой программе планируется приобрести свыше 330 единиц современной медицинской техники, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В перечень входят аппараты искусственной вентиляции легких для взрослых и детей, системы ультразвуковой диагностики экспертного класса, акушерские мониторы, оборудование для транспортировки новорожденных и другие устройства.

Новое оборудование будет распределено между учреждениями Краснодара и районными больницами, включая медорганизации Белоглинского, Брюховецкого и Новопокровского районов. В числе получателей значатся в том числе перинатальные центры краевой столицы. В 2026 году поставки продолжатся, в том числе в сочинский перинатальный центр.

Дополнительно часть техники поступит в муниципалитеты края для проведения выездных медицинских мероприятий, диспансеризации и профилактических осмотров детей. За последние 10 лет в лечебные учреждения региона поставили свыше 12 тыс. единиц оборудования. Ранее закупки осуществлялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение», с 2025 года реализуемого под новым названием — «Продолжительная и активная жизнь». Теперь дополнительным направлением стала программа «Семья».

Вячеслав Рыжков