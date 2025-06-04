В Астрахани против директора фирмы возбудили дело о невыплате 4 млн зарплаты

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант с февраля по апрель текущего года не выплатил 15 сотрудникам зарплату на общую сумму более 4 млн руб. Вместе с тем на лицевых счетах и в кассе фирмы была указанная сумма. Организация фигуранта занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В настоящее время следствие принимает меры для погашения образовавшейся задолженности. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов