Погрузка на ЮУЖД с начала года снизилась на 12,3%

С января по май 2025 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 23,9 млн т. Это на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В мае погрузка составила 4,9 млн т, что также меньше на 19,3%, чем год назад.

С начала года на ЮУЖД заметно снизились погрузки строительных грузов — 7,2 млн т, что на 18% меньше, чем в январе-мае 2024-го, нефти и нефтепродуктов — 3,6 млн т (-13,7%), цемента — 852, 3 тыс. т (-13,6%), черных металлов — 5,7 млн т (-13,3%). Увеличилось количество перевозимого зерна — 1,1 млн т (+35,1%), лесных грузов — 24,5 тыс. т (+18,3%), а также железной и марганцевой руды — 73,8 тыс. т (в два раза).

Грузооборот за январь-май составил 64,5 млрд тарифных тонно-км, снизившись на 4%. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 80 млрд тарифных тонно-км с уменьшением на 3,5%. В мае показатели грузооборота составили 12,7 млрд и 15,9 млрд тонно-км с учетом пробега вагонов и снизились на 9,6% и 7,8% соответственно.

Ольга Воробьева