Площадь пожара на мусорном полигоне в Верхней Пышме сократилась до 900 кв. м

На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Северный» в Верхней Пышме продолжают тушить пожар — на текущий момент наблюдаются разрозненные очаги горения на площади 50 кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области. Тление происходит на площади 900 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тушением занимаются трое пожарных и одна единица техники, также задействованы пять бульдозеров, семь самосвалов, фронтальный погрузчик и 20 человек работников полигона. Для ограничения распространения огня очаги засыпаются грунтом. Всего завезено 3300 тонн грунта, за сутки — 1800 тонн. «Тушение осложняется глубинным залеганием очагов, сильной жарой и порывами ветра»,— сказано в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на дома и объекты инфраструктуры нет.

Напомним, пожар на полигоне в Верхней Пышме начался 2 июня, его площадь составляла 600 кв. м и позднее увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха вблизи полигона — по данным ведомства, все показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

Ирина Пичурина