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На Дону обследовали почти 250 тысяч гектаров земель

В Ростовской области обследовали около 247 тыс. га сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Специалисты установили порядка 400 феромонных и клеевых ловушек для 10 видов вредителей и 630 штук ловушек на капрового жука. Под особым контролем ведомства находятся три населенных пункта из-за карантина по сорняк: амброзии, горчака ползучего и повилики. Уточняется, что на настоящий момент экспертиза выявила чуть более 200 образцов вредителей.

Всего в Ростовской области изучат почти 7 млн га земель.

Константин Соловьев

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