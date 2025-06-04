На Дону обследовали почти 250 тысяч гектаров земель
В Ростовской области обследовали около 247 тыс. га сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Специалисты установили порядка 400 феромонных и клеевых ловушек для 10 видов вредителей и 630 штук ловушек на капрового жука. Под особым контролем ведомства находятся три населенных пункта из-за карантина по сорняк: амброзии, горчака ползучего и повилики. Уточняется, что на настоящий момент экспертиза выявила чуть более 200 образцов вредителей.
Всего в Ростовской области изучат почти 7 млн га земель.