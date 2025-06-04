В Челябинск завезли 20 т помидоров с томатной молью

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило в Челябинске партию томатов, прибывшую из Узбекистана. В товаре обнаружили карантинного вредителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Томаты осмотрели 3 июня на складе временного хранения. Общий вес партии составляет 20 т. Инспекторы выявили, что продукт заражен южноамериканской томатной молью, которая не обитает на территории Евразии.

Владелец груза обработает томаты от вредителя. После этого продукцию допустят к реализации.

Ольга Воробьева