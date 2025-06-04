Власти Тюмени помогут семье, у которой загорелся дом из-за удара молнии

Семье, у которой загорелся дом в СНТ «Надежда», окажут материальную поддержку, сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев. По данным СМИ, пожар произошел из-за удара молнии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Противопожарная служба Тюменской области Фото: Противопожарная служба Тюменской области

«Это касается выплаты из городского бюджета на первоочередные нужды семьи, оказание содействия детям через образовательные учреждения города, помощь с разбором поврежденных конструкций дома и с предоставлением нужных стройматериалов за счёт внебюджетных источников финансирования»,— сказал мэр.

Согласно информации противопожарной службы Тюменской области, пожар произошел утром 2 июня в доме на ул. Полевая. Дом оказался поврежден огнем по всей площади. Пострадавших в пожаре не было.

Ирина Пичурина