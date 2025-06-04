Заказавшая убийство дочери жительница Челябинской области останется под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменений меру пресечения жительнице Кизильского района, обвиняемой в подстрекательстве к убийству 12-летней дочери. Она останется под стражей до 21 июля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение Агаповского районного суда о заключении обвиняемой под стражу пытались обжаловать ее адвокаты. По их мнению, меру пресечения нужно изменить на домашний арест. Кроме того, сторона защиты пыталась опровергнуть причастность обвиняемой к преступлению. Они заявили, что гражданку оговорили свидетель и сама дочь.

Челябинский областной суд в итоге отклонил доводы стороны защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 46-летнюю жительницу Кизильского района задержали 23 мая этого года. По версии следствия, 16 апреля 2025-го жительница во дворе дома поселка Измайловский предлагала знакомому 100 тыс. руб. за то, чтобы он утопил ее 12-летнюю дочь в реке. Мотивом стали конфликтные отношения. Знакомый в итоге обратился в полицию.

Помимо 12-летней дочери, у жительницы есть еще двое детей 16-ти и пяти лет. Многодетная семья состояла на учете в связи с трудной жизненной ситуацией. После возбуждения уголовного дела троих детей отправили в социальное учреждение.

Ольга Воробьева