На Дону в полтора раза увеличилось количество трудовых мигрантов в 2025 году

В Ростовской области к концу мая 2025 года насчитывалось более 21,7 тыс. мигрантов, что на 49,4% больше, чем в целом в прошлом году (14,5 тыс.). Об этом РБК Ростов сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. Почти половина иностранных работников трудилась «в домашних хозяйствах у физических лиц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что 18,8% занимались строительством, 11% — обрабатывающим производством. В транспортировке и хранении были задействованы 5,5% иностранных рабочих, торговле — 3,4% и сельском хозяйстве — 2,1%.

Каждый год наибольшее количество трудовых мигрантов приезжают из Таджикистана, Узбекистана, Армении и Киргизии. Из стран дальнего зарубежья рабочая сила в основном привлекается из Индии, Туркменистана, Таиланда и Вьетнама, подчеркнули в ведомстве.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что суды Ростовской области выдворили с территории Российской Федерации почти 3,5 тыс. мигрантов в 2024 году.

Наталья Белоштейн