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В Ростовской области за сутки спасатели потушили 13 техногенных пожаров

За минувшие сутки на Дону спасатели потушили 13 техногенных пожаров, один человек спасен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, пожарно-спасательные подразделения МЧС участвовали в тушении девяти загораний сухой растительности, спасателей привлекали к ликвидации последствий восьми дорожно-транспортных происшествий.

Всего за прошедшие сутки ведомство задействовало 288 специалистов и 72 единицы техники.

Наталья Белоштейн

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