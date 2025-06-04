В Ростовской области за сутки спасатели потушили 13 техногенных пожаров

За минувшие сутки на Дону спасатели потушили 13 техногенных пожаров, один человек спасен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, пожарно-спасательные подразделения МЧС участвовали в тушении девяти загораний сухой растительности, спасателей привлекали к ликвидации последствий восьми дорожно-транспортных происшествий.

Всего за прошедшие сутки ведомство задействовало 288 специалистов и 72 единицы техники.

Наталья Белоштейн