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В Ростовской области в ДТП погиб пассажир Toyota

На автодороге Азов — Ейск 3 июня в 18:10 в аварии погиб 52-летний пассажир автомобиля Toyota, водитель доставлен с травмами в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области.

Фото: На месте ДТП.Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области

Фото: На месте ДТП.Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области

«Водитель 1983 года рождения, по предварительным данным, управляя автомобилем «Тойота» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием»,— говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир Toyota скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель с полученными травмами доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

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