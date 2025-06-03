В Ростове задержали пристававшего к детям 55-летнего местного жителя
В Ростове полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок рядом с детской площадкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Происшествие случилось на одной из улиц Первомайского района. По сообщению очевидцев, мужчина совершал «непристойные действия» по отношению к несовершеннолетним. Полицейские задержали ростовчанина за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении МВД.