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В Ростове задержали пристававшего к детям 55-летнего местного жителя

В Ростове полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок рядом с детской площадкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Происшествие случилось на одной из улиц Первомайского района. По сообщению очевидцев, мужчина совершал «непристойные действия» по отношению к несовершеннолетним. Полицейские задержали ростовчанина за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении МВД.

Константин Соловьев

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