В Сочи отремонтируют 13 объектов коммунальной инфраструктуры

В 2025 году в Сочи проведут капитальный ремонт 13 коммунальных объектов и построят свыше 21 км водопроводных и канализационных сетей. Модернизация улучшит качество услуг ЖКХ более чем для 200 тыс. горожан. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Мероприятия реализуют в рамках муниципальной программы поддержки и развития объектов ЖКХ и благоустройства города. Финансирование обеспечат краевой и городской бюджеты. Работы запланированы на второй-четвертый кварталы этого года.

Программа включает строительство водопроводных сетей общей протяженностью 13,5 км. Новые коммуникации обеспечат бесперебойным водоснабжением 121,8 тыс. человек.

Также планируется возведение канализационных сетей длиной 7,6 км. Обновленная система водоотведения будет обслуживать 85,5 тыс. жителей города.

Работы проводятся согласно региональной программе Краснодарского края по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2025–2026 годы. Программу утвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев постановлением от 18 декабря 2024 года.

Алина Зорина